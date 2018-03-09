中国科学家揭示人类胚胎发育“编程语言”

全国政协委员、中国科学院北京基因组研究所所长薛勇彪9日接受记者采访时介绍，该所科学家与其他机构的团队合作，共同揭示人类胚胎发育和进化的奥秘。

据中新社报道，北京基因组研究所的刘江团队与山东大学附属生殖医院陈子江团队、广州医科大学刘见桥团队合作完成，相关研究于北京时间3月9日发表于国际期刊《细胞》。

据介绍，人类生命是从一个受精卵发育成为含有200多种细胞类型、36个重要器官的复杂有机体。科学家们已经知道，发育需要人体内的基因能够按照设定的程序、在特定时间和特定地点有序表达，这一过程即为“基因表达编程”。

类似于计算机运行程序需要使用计算机语言编程，人体设定基因表达也有一套“编程语言”——又被称为“染色体开放状态”。刘江等中国科学家此次发表研究成果，解读了该“编程语言”如何指挥人类胚胎的基因表达。

他们发现，在受精以后的两天时间内，人类胚胎几乎没有基因表达。为寻找基因表达的“开关”，刘江团队建立了微量细胞研究方法，最终找到启动人类基因组表达的关键分子“Oct4”，并发现基因表达也有“先来后到”，即细胞设定程序按照基因出现的先后顺序打开“开关”。

科学家们进一步发现，脱氧核糖核酸（DNA）的突变会引起人类进化。具体来说，DNA序列中有一类片段被叫做“转座子”，顾名思义是它们常常从一个区域跳到另一个区域，导致DNA突变。科学家们推测，当转座子在胚胎中处于活跃状态，使人类基因产生突变，便有可能传递到后代中，最终引起人类的进化。

薛勇彪认为，此次研究成果打开了认识人类胚胎发育基因表达调控的“大门”，将为人类优生优育提供理论基础。

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