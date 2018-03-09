中国大陆关注港台标注 多家外企自查

中国大陆对外国企业错误标注香港、台湾的关注正在看到效果。据新西兰stuff 网站8日报道，新西兰贸易发展局通知该国企业修改关于台湾和香港地区的错误标注，称否则将面临政治和商业风险。欧洲最大航空公司汉莎航空、德国戴姆勒集团近日更改了其官网的台湾标注格式，加上了“中国”。台湾当局对此表示不满。

据《环球时报》报道，记者8日登录德国几家大型企业网站。其中，汉莎航空全球官网在台湾栏已经加上“中国”，标注为“Taiwan, China”，繁体中文页面显示的是“中国台湾”。同时，香港栏则是“Hongkong, China”，中国大陆为“China( Mainland)”。德国汽车巨头戴姆勒集团旗下的奔驰汽车全球网站上的台湾栏，最近也被改为“Taiwan, China”。博世集团的全球官网，也在台湾后面以括号的方式加注“中国”。

汉莎航空、奔驰汽车等德国企业，最近纷纷在台湾栏上加注“中国”，台湾驻德代表谢志伟表示，已去信要求对方更正。他称，这些企业显然受到压力，才在台湾的名称上加上“中国”，台驻外人员正努力与这些公司交涉，“最近，中国大陆对台湾的动作很大，这是全球性的现象。”不过，谢志伟坦承，这些公司都是民营企业，请对方更正有一定难度，即便如此，“我们不能接受，一定要反应。”

一位不愿意透露姓名的德国公司新闻官8日对《环球时报》记者表示，以前公司没有意识到问题的严重性。最近，万豪酒店的标注问题及戴姆勒的广告事件，让公司认识到了错误，所以进行自查及纠正。也有德国中国问题专家认为，外企纷纷自查港台标注，显示了中国政治影响力。这反过来也会影响国际社会对这一问题的重视。

新西兰方面也在展开行动。新西兰stuff 网站8日称，今年1月，万豪国际连锁酒店因西藏、香港、台湾标注问题遭中国大陆政府严厉批评，被下架整改。1月中旬，中方向外国航空公司发出正式声明，澳洲航空公司对其网站进行了更改，香港和台湾不再被称为“国家”。中国政府的反应促使新西兰贸易发展局检查新西兰跨国企业在官网上的措辞。该部门一位女发言人表示，澳航事件后，“新西兰贸易发展局的官员立刻将此事转发给了几个有中国业务的新西兰企业，让他们意识到这个问题，以便他们检查自己的网站。”

调查发现，新西兰佳沛(Zespri)公司在其官网上将香港和台湾列为独立“国家”，被要求进行修改。该公司是新西兰奇异果的行销公司。佳沛公司发言人林奇在一份声明中表示，公司在今年早些时候已经审查过网站上“选择您所在地区”这部分，确保“与其他大型新西兰公司的网站以及新西兰政府的反馈相一致”。“我们定期与政府官员讨论一系列问题，我们很重视他们提供的观点”。此外，新西兰最大建筑公司弗莱彻也被要求修改港台标注问题。stuff 网站称，新西兰航空公司最近新出了飞往台北的航班服务，特意将地点列为区域或目的地，而不是国家。

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