大陆砍“领队证”业者忧零陆团 台观光局：不宜误导

上月花莲强震后，传出中国大陆下令大陆组团社全面停止3月来台旅游团签，4到9月配额还会继续砍半、限缩到31.1万名额，又因年底台湾选举，10至12月也停止团签赴台旅游，业者今再指出今年1月陆客来台领队证不再换发，担心1年后可能“零陆团”，只能改走自由行，但许多大陆二、三线城市尚未开放自由行，陆客来台人数恐将愈来愈少。

台湾观光局副局长张锡聪表示，陆方去年已经领队证、导游证两证合一，对各市场无论是泰国、日本，只要使用“导游证”就可以带团，他指出，大陆修旅游法适用整个市场，并非针对台湾，也不代表“没有领队证、就没有陆团”，业者不宜误导；但针对陆方是否停止团签赴台旅游，仍在密切观察。

台湾观光发展协会秘书长田一修今天指出，今年1月开始大陆来台领队证就不再换发，推测1年后陆客团将无领队带团，陆客团将归零，只剩下自由行旅客，也推测今年陆客团来台将不到百万人次，他也分析，三大原因包含农历春节后陆客团是淡季、花莲强震后陆客来台人数减少，以及选举年大陆会希望民众避免组团来台。

台北市旅行公会副理事长柯牧州表示，2009年开始大陆组团社每家约有5至30名领队可带团来台，领队证每年换发，但从去年中开始，逾期已不再补发领队证，预估今年5、6月后，领队证陆续到期，若未来停止换发，没有领队、陆客就不能出团。

对于停止团签的部分，柯牧州表示，根据大陆组团社所传出的消息，确实是都说有开过会，陆方要求4至9月每家组团社在6个月内只限1000个配额，这代表大陆311家组团社只会来台31.1万人，每天只有1720人，目前团体申请量已接近传闻。

柯牧州表示，过年前陆客来台每天约有8500人，包含团客约4500人、自由行约4000人，不过2月衰退为每天6500人，其中团客每天只有1900至2000人，少了一半以上，自由行虽不受影响，但整体陆客来台较过年前衰退约2成，且陆客自由行只限40多个城市，很多二、三线城市不能来，只盼能能提升两岸关系，解决现况。

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