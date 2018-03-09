闯独派记者会喷生发剂 台湾统派男呛：这是言论自由

台湾北社等独派社团今召开记者会，说明慈湖泼漆行动时，胡志伟等3名统派社团男子闯入会场，朝自由台湾党主席蔡丁贵喷生发剂。胡声称，蔡没头发所以要喷（生发剂），这是言论自由，他更在现场与独派社团成员口角，怒呛“你敢为台独流血吗？”

据《自由时报》报道，台湾北社等社团于立法院附近的办公室，召开“落实转型正义 拒绝政治办案”记者会。过程中，场外突传来一阵喧闹，自称是大陈岛乡情文化协会成员的胡志伟、陈友达、黄志豪3名男子闯入，胡男更朝在场的蔡丁贵狂喷生发剂。

双方一阵你推我打后，3名闯入的统派男子及1名在场外把风的同伙欲逃离现场，但被愤怒的独派社团成员团团包围、怒呛及报警，胡男不甘示弱，频回呛“他没头发，我喷生发剂不行吗？”“这是我的言论自由！”

胡男在与独派社团成员口角时，回呛“你敢为台独流血吗？”甚至在吵到转型正义议题时，更质疑“为何荷兰人、葡萄牙人杀这幺多台湾人，为何不去转型正义？”在被质疑何以到私人场所闹场时，他更自称“我是公民记者！”

胡志伟在被警方带到路旁等待警车时，说明诉求是他们无法接受独派泼漆的行为，质疑难道独派的转型正义就可以凌驾别人的价值观吗？蔡丁贵说泼漆可以清一清就好，那他在公开的记者会场合喷生发剂，也是言论自由。

蔡丁贵向记者说，他起初以为只是来闹场，后来看对方针对他而来，且不知道喷雾内容为何，就赶紧遮住口鼻自保。

蔡丁贵说，他目前不打算向对方提告，因为这很明显就是政治攻击案件，是因政治理念不同而起，对方动作就是打算要制造恐惧让他害怕，且依据他的经验，司法体制很多党国思维的检察官、法官，何必多此一举。

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