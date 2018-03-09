成龙等38位委员联名提案：立法惩治“中国人的败类”

3月8日下午，来自文艺界第26组的38位全国政协委员联合递交了一份关于“制定保护国格与民族尊严专门法”的提案。

据《解放日报》报道，全国政协委员、南京大学历史系教授贺云翱将提案以及联合签名表郑重地交给了提案组，中国青年网记者看到签名中有张凯丽、郑晓龙、张光北、冯远征、成龙、吕章申、范迪安、吕逸涛等来自各领域的文艺界知名人士。

去年8月至今，在上海与南京分别发生青年男性身穿仿侵华日军军服在抗战遗址前摆拍搞笑并且在网络上炫耀或在微信平台上发表美化侵华日军南京大屠杀行为的言论等事件，引发国民强烈愤慨。

“人有人格，国有国格。公民依法享有人格尊严权，国家也同样拥有国格权，民族同样拥有民族尊严权。”贺云翱如是说。

据了解，这份提案指出，国家对于侮辱国旗、国徽及歪曲国歌这些侵犯中华人民共和国国格的行为可以根据现有法律进行制裁，但是“对于侮辱中华人民共和国国格、侵犯中华民族尊严的其它犯罪行为，如以中华人民共和国公民的身份宣扬日本军国主义、法西斯主义、武士道精神的相关行为方式，或者公开侮辱民族英雄、革命先烈等，包括以文字、图片、语言、说唱、照片、影视、肢体语言等各种方式和手段，应当如何立法予以惩治？目前看还缺少确切而充分的法律根据。”

提案建议，遵循《中华人民共和国国旗法》《中华人民共和国国徽法》和《中华人民共和国国歌法》的立法体例，由全国人大常委会制定专门法《中华人民共和国国格与中华民族尊严保护法》，规定对侮辱、侵犯中华人民共和国国格、中华民族尊严的行为，处以治安处罚，并制定《刑法修正案》，将严重侮辱中华人民共和国国格、侵犯中华民族尊严、侮辱民族英雄、革命先烈，或宣扬日本军国主义、法西斯主义及日本武士道精神的行为纳入刑法处罚的范畴。

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