中国异议人士密会马提“一国良制”　马英九：须以民主、和平为前提

台湾前总统马英九办公室今（9）日表示，中国大陆异议人士王希哲于7日下午拜会马前总统，并谈及“一国良制”等两岸议题；马英九表示，尊重其看法，但两岸统一必须在和平、民主的前提下，才会被台湾人民接受。

有媒体报导，王希哲近日以两岸“密使”身份，赴台会见马英九，并传达北京希望以“一国良制”取代“一国两制”的讯息，获得马的“乐见其成”回应。

据风传媒报道，对此，马办坦言，在台大教授黄光国的安排及陪同下，王希哲确实在7日下午4时40分拜访马英九，但会面时间仅30分钟，有针对两岸关系进行意见交流，但完全未提及“密使”或自荐密使，办公室均有录音为证。

马办表示，马英九和黄教授本为旧识，且马卸任后，也曾不只一次见过流亡海外的大陆异议或民运人士。

马办也还原当日的会面过程。马办指出，一开始，王希哲表明目前定居美国，他称，1996年10月10日与刘晓波在《明报》发表“双十宣言”后，刘就被逮捕，因此，他便逃到香港，而后辗转到美国，至今20几年来无法回中国大陆。

王希哲称，自己长期关注两岸事务，去年9月也曾来台演讲，主张两岸应回到毛蒋时代的周恩来促进两岸谈判基础，推动和平统一，这也是当初国共两党最高阶的协议，建议两岸应朝此方向继续推进。

王希哲也称，现在台独势力主张日本是宗主国，并认为自己是日本人，即所谓的“皇民台独”，这样引起大陆人民不满。

对于王希哲的说法，马英九表达“讶异、没这回事”。马表示，主张台独者是真的觉得自己是台湾人，与日本无关，“现在统治台湾的也不是日本人啊，现在台湾已经民主化了，民进党已经执政第二次了，现是谁在殖民呢？现在都是本土的啊，这种所谓殖民统治、台独者都是皇民台独的说法，根本说不通嘛！”

会上，王希哲也提及两岸关系，王称，前国民党主席连战提出的“一国良制”，是最适合两岸关系的做法。

对此，马英九则表示，那是前总统蒋经国先生当年接见外宾时，回应“一国两制”的说法，并非连前主席首创。马认为，对台湾来讲，最好的还是维持现状，“统一不是不能谈，但这是将来的事，而且要看当时的氛围，如果大陆还是凶巴巴的整天要打台湾，台湾人当然会怕啊”。

不过，马英九也表示，赞成王希哲期盼大陆和平民主的理念，也尊重王期待两岸以“一国良制”的方式尽快统一，但他强调，两岸统一一定要在和平、民主的前提下，不然台湾人民不会支持，且大陆所提出的统一方案，必须获得台湾人民接受。

最后，王希哲仍再度重申对于“日本统治、皇民台独”的看法，强调大陆人民都有这样的错觉。但马英九则开玩笑的说，“王先生，那你的任务就是要去消除这样的错觉，因为那真的是错误的”。

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