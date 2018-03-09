调查：81.8%台湾受访者认为今年物价会上涨

一项最新调查显示，81.8%台湾受访者认为今年物价会上涨。46.3%受访者认为未来一年会减少消费，45.8%表示不会减少消费。

据中新社报道，中华民族致公党9日在台北举办记者会，公布今年最新政经议题民调结果。

调查显示，38.5%受访者认为今年收入比去年减少，32.6%认为没有变，仅有18.2%认为收入增加。

中华民族致公党主席陈柏光表示，调查显示台湾今年可能出现通货膨胀、紧缩消费的情况，希望台当局能稳定市场，营造安定的生活环境。

调查还显示，对于中国大陆近日公布的31条促进两岸经济文化交流的措施，台湾受访者中，认为有利于台湾的比例高于认为不利者。

陈柏光表示，台湾民众对大陆31条措施的看法较乐观，建议台当局“秉持开放的心胸，大方笑纳”。他还说，大陆这次无条件对台湾开放优惠政策，并没有要求台方同等开放，表达了对于台湾教育人才的肯定，台湾应该对自己有更多信心。

本次调查由中华民族致公党委托趋势民意调查股份有限公司进行，时间为今年3月5日至6日，针对全台20个县市年满20岁的民众，以分层比例随机抽样进行住宅电话访问，共有1030份有效样本，在95%的信心水准下，抽样误差为正负3.05个百分点，并进行性别、教育程度等多重反复加权。

免费阅读30天