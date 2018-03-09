中国2月灾情与近5年同期相比明显偏轻

中国今年2月份自然灾害以低温冷冻和地震灾害为主，其中4级以上地震发生14次，总体灾情与近5年同期相比明显偏轻。

据中新社报道，中国民政部、国家减灾委员会办公室9日发布2018年2月份中国自然灾害基本情况。经核定，2月份中国自然灾害以低温冷冻和地震灾害为主，洪涝、风雹、雪灾、崩塌、滑坡和森林火灾等灾害也有不同程度发生。各类自然灾害共造成全国95万人次受灾，2人死亡；1.7万间房屋一般损坏；农作物受灾面积75.3千公顷，其中绝收6千公顷；直接经济损失7.6亿元。总体来看，2月份全国灾情与近5年同期相比明显偏轻。

2月份，中国自然灾害呈现两大特点。

一是低温雨雪冰冻灾害影响有限。2月份，中国共出现5次冷空气过程，未出现大范围强降水天气过程，广东、云南等地在月初出现低温冷冻灾害，但灾情同比较轻，造成75.1千公顷农作物受灾，直接经济损失6.3亿人民币（1.31亿新元）。

二是地震灾害造成一定影响。2月份，中国大陆地区未发生5级以上地震，4级以上地震发生14次。其中，2月12日河北省廊坊市永清县发生4.3级地震，未造成人员伤亡或房屋倒损。云南省短期内连续发生3次4级以上地震，分别是2月9日景洪4.9级地震、2月15日香格里拉4.0级地震和2月20日景东4.0级地震，共造成近1.7万间房屋一般损坏，直接经济损失9000余万元人民币。

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