中国外交部：欢迎美朝对话

（早报讯）针对美国和朝鲜最高领导人将在5月对话，中国外交部表示欢迎。受访中国学者有的认为中国显得被动，但也有学者认为中国在美朝对话前后还是会发挥作用的。

中国外交部发言人耿爽今天在例行记者会上表示，美国和朝鲜决定进行直接对话释放了积极信息，中国对此表示欢迎。

他说：“朝鲜半岛核问题的解决正继续朝着正确方向迈出步伐，相关各方致力于通过对话协商解决问题的努力值得充分肯定和支持。”

受访中国学者表示，中国长期倡议，必须由存在根本矛盾的直接相关方直接进行对话，才能根本解决分歧。美朝的对话符合中国一贯的主张。

中国人民大学国际关系教授时殷弘接受《联合早报》访问时表示，美朝对话可显著减少半岛发生军事冲突的危险，非常值得欢迎。

不过他也指出，目前为止美朝对话的过程都是“跳过中国”（bypass China），中国无法从中起作用。中国去年多次制裁朝鲜以后，朝鲜对中国敌意不消，与此同时，中国有关做法也没有换得美国总统特朗普在战略和贸易上对中国抱持较友好的态度。

时殷弘说：“中国现在比较被动。”

不过复旦大学美国研究中心主任吴心伯则不认为中国被动。他指出，如果不是过去一年多中国一直在努力提倡对话，美朝也不会坐下来对话。

他预测，如果美朝能够谈起来，双方关系往前推进，到时也将离不开中国。他说：“中国在半岛问题上的地位是独特的。所以到了一定的时候，肯定要中国参与进来。不管是六方会谈，还是其他形式。所以绕不开中国。”

清华—卡内基全球政策中心朝鲜问题专家赵通受访时表示，虽然中国在目前的阶段已不再处于朝核问题舞台的中央，不是会谈最直接和最关键的主导者和参与者，但朝鲜宣布暂停核子和导弹试验，美朝愿意沟通，符合中国提出的“小步快走”“双暂停”大体的想法和结果。

中国外长王毅昨天在两会期间（全国人大和全国政协年会）的记者会上，呼吁美朝双方尽快进行接触和对话。他也表示，事实证明，中方提出的“双暂停”倡议是一剂对症下药的良方，为韩国和朝鲜改善关系营造了最基本的条件。

赵通指出，有些中国战略学者，对于任何中国无法起到主导作用的外交进程，会下意识感到担忧。有一些对美国和朝鲜的战略目标深度怀疑的学者，也会担心美朝关系如果缓和得过快，有可能不利于中国。

他勾勒出部分中国学者担忧的情况：比方说，如果美国接受朝鲜拥核，把朝鲜用为在东北亚地区制衡中国的战略力量，这可能会使中国利益受到最严重的损害。

另外，中国在付出了重大的经济和政治代价对朝鲜进行全面经济制裁之后，如果美朝关系很快改善，中国就落得最坏的结果，不但没有实际的好处，反而毁掉中朝关系，使得中国成为朝鲜记恨或威胁的目标。（联合早报北京特派员游润恬报道）

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