习近平应约同特朗普通电话

（早报讯）美国总统特朗普告诉中国国家主席习近平，事实证明，习近平坚持美国应该同朝鲜开展对话的主张是正确的。

据新华社报道，习近平9日应约同特朗普通电话，着重就当前朝鲜半岛局势和两国关系深入交换意见。

特朗普表示，围绕朝鲜核问题的接触最近出现积极进展，朝鲜方面作出了积极表态，美朝能够举行高层会晤对各方都是好事，希望朝鲜核问题最终能够和平解决。

他表示，事实证明，习近平坚持美国应该同朝鲜开展对话的主张是正确的，美国十分感谢并高度重视中方在朝鲜半岛问题上的重要作用，愿继续密切同中方的沟通协调。

习近平指出，中方坚定致力于实现朝鲜半岛无核化、维护朝鲜半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。

他表示，当前朝鲜半岛局势出现的积极变化，有利于把朝鲜半岛无核化进程重新纳入对话解决的正确轨道，也符合联合国安理会涉朝决议确定的方向。

习近平赞赏特朗普政治解决朝鲜半岛问题的积极意愿，希望美朝双方尽快启动接触对话，争取取得积极成果。

他说：“我们也希望有关各方能多释放一些善意，避免做可能影响和干扰朝鲜半岛局势持续走向缓和的事情，努力把目前出现的积极势头保持下去。我相信，只要各方坚持政治外交解决的大方向，就一定能推动朝鲜半岛问题朝着国际社会共同期待的方向不断取得进展。”

两国元首还就中美关系交换了看法。习近平指出，今年以来，他同特朗普保持了密切联系，都同意双方团队要以只争朝夕的精神推进两国广泛领域的对话合作，保持中美关系健康稳定发展大局。

他希望双方共同努力，在相互尊重、互惠互利基础上，聚焦合作、管控分歧，推动中美经济合作共赢，推动两国关系在新的一年取得更大进展。

特朗普祝贺中国全国“两会”成功召开，表示两国元首保持密切联系对美中关系发展十分重要。美方高度重视美中关系和双方合作，愿同中方共同努力，推动美中关系向前发展。

习近平感谢特朗普的良好祝愿，指出中国全国“两会”成功举行，将为中国发展和中国同包括美国在内的各国关系发展提供积极推动力。（联合早报北京特派员游润恬报道）

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