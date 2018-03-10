中国两会今日将举行三场记者会

据中新网报道，中国十三届全国人大一次会议10日上午举行代表团全体会议，审议最高人民法院工作报告和最高人民检察院工作报告。下午举行代表小组会议，继续审议“两高”报告，召开主席团第三次会议。
政协会议方面，全国政协十三届一次会议10日上午举行小组会议，讨论“两高”报告；下午举行第三次全体会议，委员进行大会发言。
据报道，十三届全国人大一次会议新闻中心10日将举行两场记者会：10时45分，邀请科技部部长万钢、政策法规与监督司司长贺德方、创新发展司司长许倞就“加快建设创新型国家”相关问题回答中外记者提问；
15时，邀请国务院国资委主任肖亚庆、副秘书长兼新闻发言人彭华岗就“国有企业改革发展”相关问题回答中外记者提问。
全国政协十三届一次会议新闻中心10日上午8:45举行记者会，邀请部分政协委员谈提高保障和改善民生水平，邀请的委员嘉宾包括：
黄润秋(环保部副部长，九三学社中央副主席)
刘利民(教育部原副部长、总督学，中国教育国际交流协会会长，欧美同学会副会长)
许家印(恒大集团董事局主席)
刘玉村(北京大学党委副书记、医学部党委书记)
刘强东(中国民间商会副会长，北京市工商联副主席，京东集团董事局主席兼首席执行官)
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