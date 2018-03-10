政协委员马永生：中国石油对外依存度逼近70％

出席中国两会的全国政协委员、中国石化副总经理、中国工程院院士马永生说，“石油对外依存度已经逼近70%，国内非常规油气资源给力的时候到了。”

据科技日报报道，马永生在接受记者采访时表示，近年来中国油气对外依存度屡创新高：2017年石油表观消费量达到5.9亿吨，增速为2011年以来最高；国内产量则降至1.92亿吨，连续第二年低于2亿吨；全年石油净进口量达到3.96亿吨，同比增长10.8%；石油对外依存度升至67.4%。预计2018年石油表观需求量将首次突破6亿吨，达到6.15亿吨，对外依存度将逼近70%。

他由此谈到，在石油供给上，中国曾有3次被外国“卡脖子”的历史教训。20多年“走出去”的经验，也充分证明国内石油资源是国家能源安全的基础。因此，一定要坚持“立足国内、开拓海外、多元供给”的方针。这方面，“美国的经验值得借鉴”，马永生介绍，为了实现“能源独立”，美国几十年来无论油价高低，对外依存度达到60%以上，始终支持、鼓励开发本土资源，尤其是针对低品位(含非常规)资源给予长达30年的财税激励，最终改变了世界能源版图。

马永生指出，尽管中国油气剩余资源总量较大，但要实现效益开发却面临严峻挑战：一是剩余资源品质总体降低、资源劣质化加剧，导致油气勘探对象日益复杂，发现难度、产能建设难度加大。二是现有技术和装备难以满足大量低品质资源效益开发的需要。

鉴于此，马永生建议：首先，国家通过财税政策激励，使企业敢于向未知领域进军。经预测，2025年以后，中国油气新增储量的主体为致密油气、页岩油气和煤层气等非常规资源，这类资源规模大、经济效益差，需连贯性的财税政策支持来刺激其产量快速上升。其次，建议国家聚焦以下关键技术研究，给予持续支持：复杂对象勘探技术瓶颈、提升经济可采储量技术、提高采收率技术等；同时针对数量庞大的已探明未开发储量，建议发改委等推动边际储量竞争性出让机制，加快盘活未动用储量、低品位储量。

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