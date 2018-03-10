中国在建神秘地下实验室 垂直埋深2400米

据解放日报报道，位于中国四川锦屏山“肚子”里一个实验室的建设进度，牵动着科研人的心。因为，它的地理位置实在得天独厚，“引无数英雄竞折腰”。

锦屏地下实验室在长17.5千米、70%的隧道埋深超过1千米的锦屏山交通隧道中部，实验室的垂直埋深可达2400米。厚厚的岩层也成为宇宙射线的屏蔽层，其宇宙射线通量是地面水平的亿分之一，是目前国际上宇宙射线通量最小的地下前沿物理实验室。已有多个国际国内团队想在锦屏破解暗物质，乃至中微子物理、核天体物理和深地岩石力学相关的前沿科学密码。

2010年建成启用的锦屏地下实验室一期容积仅为4000立方米，清华大学和上海交通大学分别主导的两个项目组，正在锦屏寻找暗物质，也都已发表了国际先进水平的暗物质研究成果。清华大学的高纯锗暗物质实验计划把探测器从百公斤级升级到吨级，上海交大也在筹备下一代探测器。

更多用户想“入住”，现有实验要升级，山体内部，空间不够是现实阻碍。扩建，成为唯一选择。

“我们以前只是盖了间‘屋子’，现在则扩建出一个‘小区’。‘小区’的土建已经完成，接下来要做的，就是供电、供水、绿化和房间精装修。”中国全国政协委员、中国锦屏地下实验室主任程建平8日谈到锦屏实验室二期的建设现状表示，实验室二期容积达到30万立方米，团队已自筹经费完成前期岩石挖掘工作，但若要为科学家提供开展前沿实验研究的条件，还需建设国际一流水平的配套设施，“需要巨额资金”。



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