马里中资公司项目受袭 中方人员已安全转移

当地时间3月8日凌晨1时许，中国水电建设集团十五工程局有限公司（中水电十五局）位于马里中部莫菩提区杰内古城附近的杰内桥项目的工地现场及营地，遭遇25至30名不明身份的武装人员袭击。据知情者透露，武装人员骑着摩托车来袭，烧毁了工地的吊车、皮卡车、发电机等施工设备和物资，抢走了在场五名中方员工的随身手机、电脑等财物。所幸中方员工无人伤亡，现均已安全转移到首都巴马科。

据央视报道，杰内桥项目是中水电十五局承包的一水坝桥梁工程项目，位于马里中部莫菩提区杰内古城附近，是马里农业部重点工程，项目由345米钢结构桥梁、217扇机械翻板闸门等组成，预计于2018年7月竣工，耗资约350亿非洲法郎，约合4.05亿人民币。项目建成后将沟通巴尼河两岸，极大的改善杰内古城对外的交通条件；同时又能灌溉杰内地区千顷良田，扩大水稻种植面积，促进农业的发展，具有广泛的社会、经济效益。

据报道，该项目于2016年3月中标，投标阶段和施工前期当地安全形势尚好，但2017年马里恐怖活动从东部和北部向中部地区蔓延，考虑到安全因素，该项目组正在封闭工地并撤离人员。

中国驻马里大使馆通报各驻马里中资企业提高警惕，定期排查隐患，采取安保措施，制定应急预案，切实加强防范，确保人员和财产安全，必要时考虑暂时撤离危险地区。



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