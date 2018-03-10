中国将建大熊猫国家公园 为美黄石公园三倍

据参考消息网报道，西方媒体称，多项研究显示，未来几十年内的气候变化将导致大熊猫赖以生存的竹林消失超过三分之一。考虑到其食物99%来源于竹子，这对大熊猫的生存可能造成灾难性影响。

据据西班牙先锋报报道，中国是世界上唯一一个有野生大熊猫的国家，面对这种情况，中国正在努力保障大熊猫未来能拥有适宜的生存环境。

据报道，中国将建立一个超过2.7万平方公里的大熊猫国家公园，以促进大熊猫野生种群的繁衍生息，预计总共将投入约1.7亿元人民币用于建设新的野生公园，其面积将是占地面积9000平方公里的美国首个国家公园——黄石公园的3倍。

报道称，大熊猫国家公园将覆盖现有的67个大熊猫自然保护区，涉及大熊猫及区内8000多种野生动植物。此外，中国还表示该项目将帮助居住在大熊猫国家公园建设区域内的超过17万人脱贫致富。

报道称，大熊猫主要生活在中国四川省、陕西省和甘肃省的山区，由于大熊猫各个族群分布得比较分散，因此给其繁衍造成了很大障碍。此外，大熊猫的繁殖率较低，适宜的生存环境逐渐缩小，都对这个物种的生存构成了严峻威胁，在中国之外的国家和地区目前仅有400只人工饲养的大熊猫。

根据国际自然保护联盟2016年的一项报告显示，大熊猫已经从“濒危动物”变为“易危动物”。据估计，目前全世界的大熊猫的种群数量约为2000只，是1995年的两倍。

报道称，然而，数十年来大熊猫的生存一直面临着威胁，早在上世纪80年代就有专家首次就大熊猫的生存环境发出警告。近年来大熊猫的形象已经成为自然保护的标志，世界自然基金会的徽标就是一只憨态可掬的大熊猫。

在位于四川的中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地拍摄的一只大熊猫。 新华社记者薛玉斌摄

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