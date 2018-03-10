王希哲否认以“中共密使”身分会见马英九

据台湾联合报报道，日前，有台湾媒体报道，中国大陆异议人士王希哲在台会见前总统马英九。对此，王希哲发表声明如下：

一、王希哲在台六天，特别是会见马前总统后，没有接见过任何媒体记者，也无授权任何媒体记者发布王希哲关于会见马前总统的任何消息。

二、王希哲一九九六年流亡美国后，二十余年为中共政府拒绝入境回国。王希哲会见马前总统完全是私人朋友性质的交换意见。所谓王希哲作为”中共密使”会晤马前总统，完全是某些媒体的向空虚构。王希哲在与几位私人朋友聚餐时，确曾提到过马前总统会见。对某些朋友无视朋友信义，私自虚构故事，以媒体名义发布，炒作视听，表示不满与愤慨。

三、中国国民党在台独势力进攻面前，多年节节败退，今日党运已岌岌可危，处于救亡图存危急之秋。而台独法源论述，若日本对台主权理论，台湾归属未定理论等，数十年早已成为李登辉和民进党解释其台独法源所自的占执政统治地位的话语和其台独原教旨理论。这是极其危险的。也许台湾人不喜欢大陆的制度而要求台独，还能得到相当部分大陆人民的理解，而日本对台主权法源解说下的台独理论及今日全台越愈猖獗成势的日本皇民台独，则是大陆人民所绝对不可能容忍的。所谓”皇民台独只是少数人”一说，不过是蓄意纵虎成患的掩护罢了。马英九前总统无视这个危险，小看了这个危险，恰恰是当前两岸形势下最危险的。因此，王希哲建议中国国民党能够提出“九二共识、一国良制”的口号，来尽可能地化解这个危险。这是王希哲晤谈马英九所持的中心意见。马前总统提出：”一国良制”实际是蒋经国前总统所提出的，也是符合中华民国宪法的。

会谈内容基本如此。

王希哲

2018年3月9日

于飞返旧金山飞机上

免费阅读30天