杨利伟：中国载人空间站2022年前后将投入运营

据中国军网报道，中国进入太空第一人、载人航天工程办公室副主任杨利伟接受解放军报记者专访时说：“随着2017年空间实验室飞行任务圆满收官，我国载人航天工程第三步任务——空间站工程已全面展开。”

杨利伟说，中国载人空间站计划到2022年前后完成在轨组装并投入运营，开展较大规模的空间科学实验与技术试验。

杨利伟介绍，中国空间站基本构型包括核心舱和两个实验舱，采用对称T形构型，轨道倾角42度，高度340至450公里，设计寿命10年，额定成员3人，乘组轮换时最多可达6人，乘组一般在轨执行任务周期为半年。

“空间站各舱段将由长征五号B运载火箭在文昌航天发射场发射；货运飞船将由长征七号运载火箭发射；神舟载人飞船将由长征二号F火箭在酒泉卫星发射中心发射。”杨利伟说。

国际空间站目前计划于2024年结束寿命。届时，中国的空间站在一段时间内可能是太空里唯一的空间站。杨利伟说，事实上，中国早在首次载人航天飞行中，就搭载了联合国旗帜。

“今年，中国载人航天工程办公室将与联合国外空司联合发布空间站任务合作机会，并开展项目征集工作，与欧空局联合开展舱段合作交流，还将与有关国家探讨载人月球探测技术方案联合论证工作，并将组织召开月面着陆与上升模式相关主题的国际学术大会。”杨利伟表示。

免费阅读30天