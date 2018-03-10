李登辉：领导人放任或制造统独对立 都极不负责任

近来发生多起泼漆或喷生发剂等冲突事件，台湾前总统李登辉今天下午表示，任何台湾的领导人，放任或是制造统独对立，都是极不负责任的行为。他要再一次强调，不要用先来后到台湾的年代，当作是不是台湾人的判断标准；爱台湾这块土地的人、以台湾为优先的人、认同民主台湾价值的人，就是“新时代的台湾人”。

据台湾联合新闻网报道，李登辉下午应邀参加“台湾联合国协进会”会员大会活动。他致词表示，该协进会在国际上为台湾发声，相信可以特别感受到中国大陆的打压行为，以及国际社会的现实；今日大陆在世界各地用投资收买的方式，封杀台湾国际出路，企图将台湾问题变成是中国大陆的内政问题，阻挡外国与台湾互动往来。

李登辉指出，大陆除了国际封杀手段，对台湾的统战方式，很明显地，在这几年刻意栽培统派人士、黑道团体；利用他们激发统独对立、破坏社会秩序，同时用让利政策，掏空台湾的人才与经济竞争力，这是我们必须要面对的迫切危机；当老百姓在享受民主自由的当下，若经济体渐渐地失去自主权、发展性，台湾的民主体制反而会变成大陆法统复辟的温床，这情况实在让人非常担心。

他表示，任何台湾的国家领导人，放任或是制造统独对立，都是极不负责任的行为；而他在《新时代台湾人》着作中提及：“完成民主改革，蜕变为民主国家的台湾不应该走回民族国家的老路。”务必要从虚幻的大中国思想跳脱出来，其结果就是，拥有主体性的“台湾认同”这种新典范自然浮现，在这个新的基础上，反民主的大中国法统思想，在台湾即失去市场。

他期勉在座及政府单位继续打拼宣传，使国际社会了解，二千三百万人有能力、有意愿，参加相关的国际团体，台湾不应该沦为中国大陆霸权下的世界孤儿。

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