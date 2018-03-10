中新天津生态城10年来首次亮出“人才成绩单”

中新天津生态城2018年人才工作大会昨天（9日）召开，会议总结以往人才工作经验和成果，并对推进生态城经济社会发展做出贡献的高层次人才和人才工作先进单位进行表扬。

据中新网报道，这是生态城开工建设10年以来，首次正式对外亮出“人才成绩单”及人才战略体系。

据报道，截至2017年底，生态城大专以上学历人才达1.7万余人。其中，在高层次人才引入培养方面，生态城大手笔引入院士2名，国家千人计划专家1人，京津冀领军人才1人，市外专千人计划专家3人，市“131”创新型人才培养工程24人，滨海新区创新创业领军人才2人，入站博士后36人，高级专业技术职称人员266人。

根据计划，生态城今年将出台全新人才政策，引才范围将进一步扩大至7个层次，既包括顶尖人才、国家级人才等高层次人才，也包括硕士、本科毕业生等紧缺急需人才。

今年，生态城将对引进的人才按照层次将给予5-200万元的购房补贴、800-10000元/月(连续两年)的工作津贴、未就业配偶2000元/月的生活补贴、子女优先安排入园入学等待遇。同时我们鼓励人才柔性引进，符合条件的将给予5-20万的奖励；鼓励学历进修、职称提升，符合条件的给予5000-10000元的奖励。



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