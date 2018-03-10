2018全球受关注的女领导人 蔡英文入选

一年一度的国际妇女节刚过，美国专栏作家撰文评点2018年应关注的全球女性领导人，其中特别提及台湾总统蔡英文，认为蔡英文必须稳健执政，“以平衡来自北京的压力与美国对台的政策问题”。

据台湾自由时报报道，由美国专栏作家鲁宾（Trudy Rubin）撰写，刊载于周四（8日）发行的《费城询问报》的文章中，鲁宾试着列出2018年全球值得关注的女性政治领导人，但发现人数实在太少，着实使人大感失望。

鲁宾指出，全球315名国家领导人中，仅有20名女性担任国家元首或政府首脑，占总数的6.3%，其中英国与丹麦的女王还是世袭产生，代表若仅论民选，女性占全球领导人的比例更低。她接着引述世界经济论坛公布的＜2017年性别差距报告＞，称男女性领导人的数量及权力若要达成平等，尚须99年的时间。

鲁宾提出2018年值得关注的女性国家领导人，德国总理默克尔（Angela Merkel）、英国首相特蕾莎（Theresa May）、爱沙尼亚总统卡尤莱德（Kersti Kaljulaid）等人均榜上有名。其中鲁宾特别提及因洛兴雅“种族清洗”一事而广受争议的缅甸领导人翁山淑枝，称她“最令人感到失望（biggest disappointment）”。

文内建议各界关注台湾总统蔡英文，称她的领导人身分虽未获中国大陆及联合国承认，但仍应稳健施政，以平衡来自北京当局的压力及美国总统特朗普处理台湾议题时的失态。

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