国资委：今年要把国企国资改革的举措更加落实到位

中国十三届全国人大一次会议新闻中心于今天（10日）15时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请中国国务院国资委主任肖亚庆，副秘书长、新闻发言人彭华岗就“国有企业改革发展”相关问题回答中外记者提问。

据新华网报道，肖亚庆回答中国网记者关于国资委在推动国企国资的改革方面会有哪些新的举措的问题时指出，我们应该重点抓好中央已经确定的大政方针的落实，特别是已经确定的国企改革“1+N”系列文件的落实，就是要往深里推，往实处做，把这些举措一项一项在原有基础上更加落实到位，见到实效。主要有几个方面：

一是拓展深化各项改革举措。我们按照中央的要求，开展了“十项改革试点”，目前在18家中央企业集团、39户子企业在做试点。应该说近两年来的改革取得了很多成效。新的一年，我们在这个基础上要把“十项改革试点”在集团层面做的，要向各个下级各层级进一步的拓展。有的试点是在二级、三级企业做的试点工作，要进一步提升到集团层面来扩大这个试点。

二是要推进集团层面的股权多元化和混合所有制改革。去年中央企业集团层面按照公司法注册完成了公司制改革，这只是第一步，下面在这个基础上进一步推进集团的股权多元化，进一步深入推进混合所有制改革。进一步通过改革完善公司治理结构，使得治理结构能够更加符合有效制衡的要求，使得经济实体能够具有灵活高效的运营机制。

三是要推动中央企业战略重组。这个战略重组应该是两大方面的内容：一是集团层面的战略重组，使战略布局更加优化。二是专业化的重组，今年要进一步加大这方面的尝试。

在改革过程中还有一个问题，就是要加快解决历史遗留问题。去年全国国有企业“三供一业”的剥离和历史遗留问题的处理取得积极的成效。今年，我们要和地方国资委一起共同推动这项工作进一步往深里做，基本完成“三供一业”的分离移交、独立工矿区办社会职能剥离和企业办教育医疗机构分类改革这三项工作。

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