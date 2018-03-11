科技部部长：欢迎各国电动汽车到中国市场来

中国科技部部长万钢昨天（10日）表示，中国电动汽车发展是世界电动汽车转型升级的一个重要环节，欢迎各国的电动汽车都到中国市场来。

据中通社报道，万钢在在中国十三届全国人大一次会议记者会上，回答记者提问时表示，中国从2001年开始实施重大科技专项，对电动汽车的发展，特别是关键核心技术，电池、电机、电控技术，通过产学研结合，开展从基础到技术方面的研究；10年以后，开始启动大规模推广。

他指出，到2017年，中国电动汽车、新能源汽车销售量已经达到77万辆，同时，保有量已经超过160万辆，占世界的一半。

万钢说，中国发展电动汽车三个重要着力点：一是优化能源消耗结构，减少石油依存度；二是为了减少大气污染，特别是城市中的大气污染。

三则是电动汽车作为载体。对于自动驾驶、人工智能技术的应用，将来采用共享模式，有巨大的潜力来帮助缓解交通拥堵。

同时，现在世界范围内，从传统汽车逐步向电动汽车发展，已经成为了一个趋势。

万钢说：“中美在电动汽车的合作也十分紧密，我们和美国能源部有一个联合研究中心，研究三大关键内容，第一是节能建筑，第二是清洁煤利用，第三个是电动汽车。”

他表示，很欢迎美国企业家到中国来，只要多沟通、多交流，中美科技创新合作不会有障碍。

万钢说：“中国的电动汽车发展是世界电动汽车转型升级的一个重要环节，所以，我们欢迎各国的电动汽车都到中国市场来，使我们都能够享受到多样化的产品和多样化的服务。”

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