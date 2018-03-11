姚明谈健全法律体系：无规则纪律，任何东西都不可能存在

中国全国政协委员、中国篮球协会主席姚明昨天（10日）在北京表示，体育行业和法律有相当高的相关性，体育比赛都是建立在规则和纪律上的，没有规则和纪律，任何东西都不可能存在，希望中国能继续健全法律体系。

据中新社报道，当天上午参与全国政协十三届一次会议“两高”报告小组讨论时，姚明作出上述表示。

姚明也提到，他很关注“两高”报告中关于保护知识产权的内容，比如“探索在知识产权审判中适用惩罚性赔偿措施，着力解决侵权成本低、维权成本高等问题。”

他认为，对违规进行判罚，本身就是对那些努力正当工作的人给予保护和鼓励。

据报道，“两高”报告中还列出司法保护知识产权的具体案例，如“依法审理‘乔丹’商标争议行政纠纷案件”。

对此，姚明说，知识产权在现代社会越来越被大家认同、越来越凸显价值的时候，在“两高”报告中列出这样的案例，很清晰地划出了原则性。

他认为，相关工作还有很长的路要走。

此外，“坚决纠正和防范冤假错案”的表述也让姚明印象深刻。他表示，呼格吉勒图案、聂树斌案等冤错案的依法纠正，是中国司法自信的体现，“只有纠正错误才能重新确立人们对法律的尊重和敬畏。”

姚明说：“希望和法律系统进行更多地学习交流，也使我们自身的行业变得越来越完善。”

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