肖亚庆谈国企海外投资受阻：希望有公平待遇

中国国务院国资委主任肖亚庆昨天（10日）表示，每一个国家和地区对接受投资项目从政府层面的各类审查可以理解，但审查应当总体公平、一视同仁，“希望有一个公平的待遇”。

据中新社报道，中国十三届全国人大一次会议“国有企业改革发展”记者会当日在北京举行。肖亚庆在回应如何看待国企海外投资时遭遇大量审查的问题时，作出上述表示。

肖亚庆指出，全球化趋势不可阻挡，贸易全球化、投资便利化会给所有投资者、所有接受投资的国家地区和当地居民带来好处。

他表示，国有企业是独立的市场主体。不论是国内投资还是国外投资，所考虑的都是具体的投资项目能否赚钱。企业作为决策主体要对此负责。

肖亚庆说：“我个人充分理解每一个国家和地区对接受投资项目从政府层面的各类审查，但是我想讲，这种审查应当是一个总体公平的、一视同仁的。不能说对这一类企业严加审查，对那一类企业就放松审查”“希望有一个公平的待遇”。

肖亚庆指出，现在世界经济发展不确定性因素很多，希望各方共同努力，维护经济全球化大势，共同珍惜当前经济发展良好企稳的态势，促进各种投资进一步活跃，促进经济持续健康发展。

对于中国国企走出去，肖亚庆介绍说，2017年中央企业境外单位有9112户，资产总量达7万亿元人民币（1.46万亿新元），投资和从事业务的国家和地区达185家。

但他坦言，在当今经济发展全球化的大背景下，国际化比原来应该是更难了，国际化的进程比原来风险更多了，“开放的过程、国际化的过程对我们监管来讲也是一个新的考验和新的重大课题”。

肖亚庆透露，国资委下一步要支持鼓励中央企业进一步“走出去”，进一步加大国际化力度。国资委自身也要进一步完善国际化过程中监管的措施和举措。

免费阅读30天