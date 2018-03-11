肖亚庆披露国企改革三大举措：推动央企战略重组

中国国务院国资委主任肖亚庆昨天（10日）在北京表示，要推动中央企业战略重组，并且使已经重组的企业能够从物理反应的基础上，产生更多的化学反应。

据中新社报道，十三届全国人大一次会议记者会昨天在北京举行。肖亚庆介绍了国资委在推动国企国资改革方面的三大举措。

一是拓展深化各项改革举措。肖亚庆说，按照中共中央要求，国资委开展了“十项改革试点”，目前在18家中央企业集团、39户子企业推进。

他指出，目前“十项改革试点”还是单项试点，未来要把各个单项试点逐步综合起来，更多地向一些综合试点推进。

二是要推进集团层面的股权多元化和混合所有制改革。肖亚庆说，2017年中央企业集团层面按照公司法注册完成了公司制改革，在这个基础上要进一步推进集团的股权多元化，进一步深入推进混合所有制改革。

肖亚庆说：“进一步通过改革完善公司治理结构，使得治理结构能够更加符合有效制衡的要求，使得经济实体能够具有灵活高效的运营机制。”

三是要推动中央企业战略重组。肖亚庆指出，推动中央企业战略重组包括两方面内容，一是集团层面的战略重组，使战略布局更加优化；二是专业化重组。

肖亚庆表示：“同时，我们要更加关注已经重组的企业，使已重组企业能够在物理反应的基础上产生更多的化学反应。”

免费阅读30天