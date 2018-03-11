肖亚庆：央企资源要更多投向5G、大飞机等战略性新兴产业

中国国务院国资委主任肖亚庆昨天（10日）在谈到央企高质量发展时表示，要使资源更多投向5G、大飞机制造等战略性新兴产业，形成新的增长点，满足高质量发展的要求。

据中新社报道，肖亚庆是在十三届全国人大一次会议新闻中心昨天举办的记者会上，作出上述表示。

他介绍说，2017年世界500强企业中有48家中国中央企业，其中国家电网、中国石化、中国石油分别排在第二、第三、第四位，“从这一点上看，中央企业规模已经不小了，但从高质量发展的要求来看，还有很多工作要做，还有很多差距”。

肖亚庆指出，要落实高质量发展要求，第一是要做强实业，推动制造业快速转型升级。比如在高端装备制造业方面，要在现有基础上进一步向未来发展的需求看齐，向世界高端看齐，不断提升装备制造的水平和能力。

第二是要使资源更多投向战略性新兴产业，形成新的增长点，满足高质量发展的要求。肖亚庆说：“这方面有很多例子，比如我们正在发展的5G，比如说大飞机制造等”。

第三则是进一步持续推进“瘦身健体”，2018年央企还要进一步减少法人户数，使企业的管理层级大多数压缩到五级之内，提高管理效率。此外，央企还将进一步大幅度压缩过剩产能，完成“僵尸企业”的出清。

肖亚庆强调，在走向高质量发展过程中，央企不仅要通过混合所有制等方式与国内各类优秀民营企业合作，也希望国际上先进的、有意愿的企业和中央企业共同携手，促进企业迈向高水平行列。

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