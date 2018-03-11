科技部部长谈中国过去五年科技创新

中国科技部部长万钢昨天（10日）回顾过去五年科技创新情况时表示，中共十八大以来的五年中，科技创新领域实现了历史性的变革，取得了历史性的成就。

据中通社报道，万钢昨天在十三届全国人大一次会议记者会上作出上述表示。

他说，第一，科技创新水平得到显着提高，逐渐进入了“三跑并存”，并跑、领跑日益增多的历史新阶段。战略高技术逐步走向了世界的前列，“比如说航天、深海、超算、核电这些领域都逐步走向世界的前列。”

万钢指出，中国的基础研究也得到了加强。他说：“比如说量子纠缠、外尔费米子、胚胎干细胞包括最近的克隆猴，这些技术研究的成果逐渐地也产生了世界性影响。悟空、墨子、北斗组网这些科学实验卫星，现在为我们的深空探测、定位导航，还为我们的环境监测起到了越来越大的作用。500米口径球面射电望远镜，也就是天眼，还有上海光源等重大基础设施的建设取得很好的进展。”

第二，科技创新有力支撑了供给侧结构性改革和民生改善，实现了全面融入经济社会发展的历史性跨越。

第三，科技体制的改革向系统纵深发展，也实现了历史性的转变。特别是基础研究、成果转化得到了加强，创新政策环境也得到了改善。

第四，科技创新的力量从过去的科技人员为主向社会大众转变，大众创业、万众创新的历史性新局面逐步形成。

万钢说，中国在“双创”热潮中产生的众创空间，有效服务了实体经济的转型升级。目前，中国已经有4200多家众创空间、3000多家科技企业孵化器、400多家企业加速器和150多家国家高新区，形成了创新服务的一个生态网络、生态环境，服务了近40万家科技型中小企业，去年新增的就业就有200多万。

另一方面，科技外交也为中国的总体外交服务迈出了历史性的步伐。万钢说：“大家去年看到我们主场的国际外交活动，比如说‘一带一路’高峰论坛、G20峰会、金砖国家领导人厦门峰会，这些都留下了鲜明的科技创新的印记。”

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