万钢谈“人工智能”：即将发布人工智能项目指南和细则

中国科技部部长万钢昨天（10日）表示，要加强政策法规研究，积极应对人工智能发展可能对社会伦理、就业结构、个人隐私、国家安全等方面的挑战。

据中通社报道，万钢昨天在十三届全国人大一次会议记者会上，作出上述表示。

他指出，人工智能要渗透到各个领域，最关键的还是要把人工智能的关键技术、基础研究做好，并使它很快地拓展到社会各方面，使每个人，致力于创新创业的创业家、企业家都能够获得。

万钢强调，抓人工智能还是要强基础，并指中国要做下述几点工作。

第一，夯实人工智能发展的科学基础。加快实施新一代人工智能科学基础的关键技术系统集成研发，使研发成果尽快能够进入到开放平台，在开放使用中再一次把它增强完善。

万钢介绍，即将发布人工智能项目指南和细则，来突破基础前沿理论关键部分的技术。

第二，加快人工智能创新成果的转化应用。推动人工智能应用到产业发展中去。此外，要加强政策法规研究，要积极应对人工智能发展可能对社会伦理、就业结构、个人隐私、国家安全等方面的一些挑战。

第三，人工智能是一个国际化的潮流，要加强国际合作，积极支持国内的人工智能企业、研究机构与国际上的合作，在一些重要关键的领域中发挥自己的作用。

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