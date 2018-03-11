区诺轩拉票遇港市民粗口辱骂推撞 批政治文化沦落

香港今天（11日）展开立法会补选，角逐港岛区议席的民主派代表区诺轩，今早在香港仔广场开展首站拉票行动。有市民随即起哄称对方“烧基本法”“分裂中国”，并与香港众志黄之锋及罗冠聪等人互骂推撞。区诺轩批评，事件反映香港政治文化沦落。其主要对手、新民党陈家珮则表示，期望选举在和平、公开的气氛下进行，不希望有任何不愉快事件发生。

据网媒“香港01”报道，区诺轩早上在香港仔广场拉票，同场有另一港岛区参选人、新民党陈家珮的竞选团队。

区诺轩拉票期间，有多位自称爱国人士的市民起哄，并与助选的罗冠聪及黄之锋等人推撞，大骂对方“烧基本法”“分裂中国”等等。

据报道，有人期间向区诺轩的团队大爆粗口：“食屎啦，X你XX！”“汉奸、走狗，是不是‘港独’啊？”一名女子则质问说：“你分裂我们中国？”

罗冠聪闻言则称：“大家看到建制派支持者就是这样”“你的话要理性，但最不理性是你的。”

区诺轩则不断摇头，批评三名踩场人士说：“你们三个人同暴民有没有分别？”其中一名男子更上前拍打黄之锋的喇叭，又上前推撞他，不断上前高喊“X你XX！”

罗冠聪批评说，对方用“近似流氓”的恐吓攻击方式对待竞选活动，会让选举蒙上阴影。

他指出，听到对方曾大喊“支持4号(即陈家珮)”，表示希望陈家珮呼吁支持者克制，“我呼吁陈家珮以及资深的前辈出来讲两句，控制一下他们的支持者，因为现时状况非常混乱。”

区诺轩表示，这起事件反映香港政治文化的沦落，强调自选举开始以来面对对手用“三分真七分假”的事件炒作，此外，在选举日也面对对方支持者粗口辱骂其义工团队。

他指出，会视情况再决定是否要报警处理，又称目前不考虑打“告急牌”。

该名带头辱骂的曹姓男士后向记者表示，自己是“爱国爱港人士”，否认是陈家珮竞选团队，又指自己和民主派“没事”，但不能接受“港独”人士进入议会。

另一方面，多位民主派人士包括民主党主席胡志伟、公民党余若薇及梁家杰等人也有到场支持。

据报道，陈家珮其后就事件作出回应，对暴力冲突予以谴责，“我期望选举在和平、公开的气氛下进行，不希望有任何不愉快事件发生。”

身兼立法会议员的新民党主席叶刘淑仪也谴责今早在香港仔中心的粗口事件，呼吁团队支持者冷静，又指相关人士应就事情向选举事务处举报。

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