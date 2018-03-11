北京将启动为期三天的空气重污染橙色预警

受不利气象条件影响，北京将经历一次空气重污染过程。北京市空气重污染应急指挥部提前通报称，官方将于明天（12日）零时至周三（14日）24时启动空气重污染橙色预警措施。

中新社今天（11日）引述北京市环境保护局最新通报，指经中国环境监测总站研判，受不利气象条件影响，预计京津冀及周边地区今天至周三将出现区域重污染天气过程，部分城市空气质量可达到严重污染。

期间，北京市低气压、偏南风、湿度较大、强逆温，污染扩散条件明显不利，空气质量将达到重度污染水平。据环保部门预计，周三夜间，受冷空气影响，北京空气质量逐步好转。

今冬以来，北京空气质量持续保持良好。对于为何随着气温回暖，雾霾也“重出江湖”，国家大气污染防治攻关联合中心北京跟踪组负责人、清华大学环境学院教授王书肖介绍，从气象特征来看，3月为冬春转换季节，京津冀及周边地区冷空气活动减少，暖空气活动增多，气温回升较快，导致逆温频率及强度均较高。

同时，相对湿度逐渐增加，大气污染扩散条件总体较不利，细颗粒物PM2.5浓度水平相应较高。

数据显示，2013年至2017年的五年里，3月的PM2.5平均浓度为每立方米89微克，在全年中属于高值月份。

从历年3月空气重污染过程发生的特点看，重污染过程较为频繁，平均约发生二至三次，且持续时间较长，常可持续三至四天，易于积累到重度甚至严重级别的空气污染。

从3月北京市PM2.5的组成分析来看，有机物、硝酸盐、铵盐、硫酸盐占比超过70%，说明机动车、燃煤等污染排放影响最大。同时，地壳元素占比也达到10%左右，表明扬尘污染突出。

此外，3月偏南、偏东风频率都有所增加，且区域燃煤污染仍较重，区域污染传输对北京的空气质量也造成明显不利影响。

根据通报，橙色预警期间，北京在实施工作日高峰时段区域限行交通管理措施基础上，国Ⅰ和国Ⅱ排放标准轻型汽油车（含驾校教练车），建筑垃圾、渣土、砂石运输车辆禁止上路行驶。

此外，在常规作业基础上，对重点道路每日增加1次及以上清扫保洁作业；停止室外建筑工地喷涂粉刷、建筑拆除等施工作业；列入橙色预警期间工业企业停产限产名单企业实施停产限产措施；禁止燃放烟花爆竹和露天烧烤；建议中小学幼儿园停止户外活动，提醒民众做好健康防护。

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