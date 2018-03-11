钟山谈中国国际进口博览会：不是中国独唱，是各国大合唱

中国商务部部长钟山今天（11日）表示，现在已有120多个国家和地区的企业报名参加中国国际进口博览会，预订展位面积比初步考虑的要超出20%。

据中新社报道，十三届全国人大一次会议“推动形成全面开放新格局 推动商务事业高质量发展”记者会今天在北京举行。钟山在会上介绍了中国国际进口博览会的筹备情况。

钟山介绍说，中国将从2018年起每年举办一次中国国际进口博览会，今年的首届博览会定于11月5日至10日在上海举行。

钟山指出，中国国际进口博览会是中国主动向世界开放市场的重大举措，是支持经济全球化和贸易自由化的实际行动，体现了新时代中国对外开放的决心、信心，体现了中国自信、中国担当。

他称，举办这一博览会，既是中国自身发展的需要，也为全球贸易发展搭建了公共平台，为发展开放型经济、构建人类命运共同体提供了一个国际公共产品。

钟山强调，中国国际进口博览会是中国发起的、多个国际组织和多个国家共同参与的国际性博览会，“这个博览会不是中国的独唱，而是各个国家的大合唱”。

对于首届博览会的筹备情况，钟山介绍说，中国国际进口博览会包括国家形象展和企业商业展两个部分。国家形象展主要是展示参展国经济发展和对外合作情况，计划邀请60个国家，目前报名数量大大超出这一数据。

钟山说：“企业商业展主要是展示商品服务。现在已经有120多个国家和地区的企业报名，预订的展位面积比我们原来初步考虑的要超出20%”“这说明全球的各个国家的企业对进口博览会非常期待。”

钟山指出，目前中国国际进口博览会招商工作基本完成，预计届时将有15万名国际国内采购商到会。

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