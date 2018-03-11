钟山：中国仍是外商投资热土

中国商务部部长钟山今天（11日）表示，据世界银行报告，中国营商便利化程度在过去五年上升了18位。2017年中国吸收外资1363亿美元（1794.8亿新元），居世界第二位。这说明中国的营商环境不是变差了，而是更好了，“中国仍然是外商投资的热土”。

据中新社报道，十三届全国人大一次会议“推动形成全面开放新格局 推动商务事业高质量发展”记者会，今天在北京举行。

针对记者提出的“国际上有一些声音，说中国的开放还不足，对外资限制还是比较多”的问题，钟山作出上述表示。

他说，外资企业有抱怨，说明他们还是关注中国的发展、对中国市场有信心，“我们会非常认真听取他们的意见，倾听他们的声音。”

钟山指出，中国近年来不断扩大对外开放，不断放宽市场准入，更加重视保护知识产权。未来，中国在吸收外资方面将重点抓好下述五项工作。

一是深化管理体制改革，提升投资便利化水平，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度。同时，加快外资基础性法律立法进程。

二是扩大市场准入，落实好中共中央已经确定的开放举措，履行金融对外开放承诺，全面放开一般制造业，扩大电信、医疗、教育、养老、新能源汽车等领域的开放。

三是构筑开放平台。提升各类开发区发展水平，赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港，打造改革开放新高地。

四是优化开放布局。加大西部开放力度，畅通开放通道，推动形成新的开放增长极，把西部从开放的末端变成开放的前沿。提升东部开放水平，推动中部开放发展。

五是完善投资环境。对内外资企业一视同仁、平等对待，加大知识产权保护力度，保护外商的合法权益，营造亲商安商富商的良好环境。

免费阅读30天