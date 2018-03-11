钟山：中国经贸大国“大而不强” 2050年前建成经贸强国

中国商务部部长钟山今天（11日）在北京表示，中国虽已成为经贸大国，但仍然是“大而不强”。商务部提出了建设经贸强国、推动商务高质量发展的总体思路和具体措施，规划分三阶段到2050年前全面建成经贸强国。

据中通社报道，十三届全国人大一次会议今天上午举行记者会，邀请钟山、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、副部长钱克明，就“推动形成全面开放新格局 推动商务事业高质量发展”相关问题回答中外记者提问。

钟山回答有关问题时表示，中国已经成为经贸大国，中国的消费、外贸、外资和对外投资指标都已经居世界前列。但是应当看到，中国仍然是“大而不强”，要成为经贸强国，必须坚持创新引领，走高品质发展之路。

钟山介绍，商务部提出了建设经贸强国、推动商务高品质发展的总体思路和具体措施。概括起来是：“一个奋斗目标、六项主要任务和八大行动计划”。其中，“一个奋斗目标”就是努力提前建成经贸强国。

钟山说，商务部对标中共十九大作出的战略部署，规划了三个阶段性目标：2020年前，进一步巩固中国经贸大国地位，推进经贸强国的进程；2035年前，基本建成经贸强国；2050年前，全面建成经贸强国。

钟山表示，为实现目标，商务部明确了今后五年的六项主要任务，即增强消费对经济发展的基础性作用；提升外贸竞争新优势；提高双向投资水准；优化区域开放布局；构建新型国际经贸关系，以及增强商务服务民生的能力。

他还提到八大行动计划，即消费升级行动计划；贸易强国行动计划；外资促进行动计划；对外投资创新行动计划；援外综合效益提升行动计划；“一带一路”合作行动计划；多边区域经贸合作行动计划，以及商务扶贫行动计划。八大行动计划共涉及40个方面、150条措施。

钟山说：“以上每一项任务和计划，始终贯穿高品质发展要求，都是推动商务高品质发展的务实举措。”

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