北京将利用区块链等技术打造新型信用监管格局

北京将遴选信用大数据创新应用试点项目，运用大数据、区块链等先进技术和资源，构建以信用为核心的新型市场监管机制和创新社会治理。其中包括构建京津冀信用大数据整合共享新模式，以及开发市民、企业等主体信用评价指标体系等，从而形成守信联合激励和失信联合惩戒的格局。

中新社引述北京市经济和信息化委员会今天（11日）透露，北京本月底前，将围绕信用大数据资源整合共享与创新成果转化、重点领域信用大数据深度应用、信用大数据创新集聚发展三个方面，遴选一批信用大数据发展试点示范项目。

其中，在信用大数据资源整合共享与创新成果转化方面，北京将支持建设基于大数据、区块链等技术的创新型信用大数据行业服务平台，完善相关管理制度与标准规范；推动京津冀三地信用体系对接，构建信用大数据整合共享新模式。

在重点领域信用大数据深度应用方面，北京鼓励面向环境保护、互联网金融等重点行业和领域，构建以信用为核心的新型行业监管机制；支持第三方社会机构运用大数据资源和技术，开发市民、企业、行业协会商会、社会组织等主体的诚信评价指标体系，提高社会主体诚信自律意识。

此外，鼓励运用大数据建立创新型中小微企业信用体系，以及信用资产定价方法和交易渠道，开发信用大数据金融产品，解决中小微企业融资难、融资贵问题。

在信用大数据创新集聚发展方面，北京将鼓励企业和有条件的区域合作，优先利用腾退产业空间资源，建设信用大数据创新应用基地或产业园，开展信用大数据、区块链创新应用项目孵化，促进产学研一体化联合攻关及成果转化，推动政府引导资金和产业资本、金融机构等共同参与的信用大数据投资生态链建设。

北京市经信委表示，将通过试点先行，总结推广可复制的经验、做法，推进形成一批信用大数据资源整合新模式、培育一批信用大数据服务机构，建立一套相关管理制度和标准规范，为北京科技创新中心建设、京津冀协同发展、优化营商环境、服务民生等方面发挥支撑作用。

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