秦始皇修建的世界最早“高速公路”秦直道酝酿开放与众“共享”

世界上最早的“高速公路”秦直道长期鲜为外界所知。这条古道如今正酝酿在保护的基础上，通过旅游开发与大众“共享”这一历史遗迹。

据中新社今天（11日）报道，甘肃陇东古石刻艺术博物馆副馆长胡庆红近日接受访时透露，甘肃庆阳市官方将对境内约300公里秦直道在保护的前提下，进行“适度合理利用”。目前正在筹备前期的规划项目，预计资金约1.8亿元人民币（3700万新元），游客来此将感受到中国历史文化的深厚，并见证这条世界公路的“鼻祖”。

据报道，秦直道是秦始皇时期历时两年半修建的军事交通工程，从陕西咸阳到内蒙古包头，全长约700多公里，全部用黄土夯筑，由于道路大体南北相直，故称“直道”。

其被史学家誉为中国“第一条高速路”，穿越平原、山地、草原和沙漠，曾“车辚辚、马啸啸”，现为中国国家重点文物保护单位。

在甘肃境内，秦直道与绵延400多公里的子午岭走势相仿，因隐身于密林之中而得以较完整地保存下来。

胡庆红介绍，秦直道最宽的地方达60米，最窄的地方约五米，有些路段甚至比今天的高速公路还要“阔气”。秦汉铁甲骑兵从陕西屯兵地出发，三天三夜就可抵达阴山脚下。

胡庆红说：“两千多年来，历朝历代都有使用，今天还被用作护林通道。”此外，秦直道多依山势堑山成路，劈峁为道，这样的一条路线选址方法非常科学，省去了很多人力、财力和物力，极其艰巨和宏伟。

胡庆红表示，秦直道不仅是中华民族的杰作之一，也是世界公路工程建设史上的奇迹，历史意义并不亚于万里长城。

胡庆红分析称，经过专家长期考察发现，之所以林区的秦直道保存相对完好，是因为很多就地取材的筑路黄土被经过“蒸熟”处理，土里很难再生长草木，它的“原貌”未被草木掩没。而关于秦直道类似的谜团，尚有不少待进一步研究。

在甘肃庆阳市合水县博物馆里，至今还保留着一个巨型的“秦直道石碌碡”，被专家考证为修筑秦直道时所用的“原始压路机”，距今2200多年。

胡庆红表示，未来官方将围绕子午岭林区的秦直道进行旅游开发，如在这条古道沿途制作一些秦汉时期的战马、马车以及古代哨所等，让更多游客通过秦直道选线走向、修筑工艺等方面，身临其境地感受中国高速公路的发展变迁。

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