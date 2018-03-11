紫金山天文台：3月天幕精彩纷呈 “梅西叶天体马拉松”上演

春回大地之际，一幕幕精彩天象如期上演。中国科学院紫金山天文台今天（11日）发布消息，指3月的天幕精彩纷呈，除了水星“合”金星、双星伴月、矩尺座γ流星雨，一场被天文爱好者称为“梅西叶天体马拉松”的天幕盛宴也即将上演。

中新社引述中国科学院紫金山天文台科普主管胡方浩称，阳春3月是观测深空天体的好时节。每年此时，恰是“梅西叶天体马拉松”的观测时间。

所谓“梅西叶天体马拉松”，即指在一整晚的时间内，按特定的顺序用望远镜找到《梅西叶星云星团表》里110个深空天体的活动。

天文专家称，为了把天上形似彗星而不是彗星的弥散状天体记下，以方便寻找真正的彗星时不会被混淆，18世纪法国天文学家梅西叶编写了一个《星云星团表》，并将这些天体命名为“M天体”。

由于各自方位不同，110个“M天体”每年只在春天的一段时间里，能于一夜之间全部出现。天文爱好者常为此发起“梅西叶天体马拉松”。

胡方浩说：“根据月相判断，今年适合开展该观测活动的日期是3月15日至20日这几天，北纬25°附近比较适合观测。爱好者可以真正地‘进入’到深空，探索更加深层次的天空奥秘，欣赏无穷的宇宙美景。”

此外，随着3月21日春分节气来临，太阳直射赤道，全球昼夜平分，这几天的日出和日落会非常接近正东和正西方向。专家介绍，如果赶上透明度好的天气，大家可以在东西走向的道路上拍摄悬日的美景。

当北半球进入神秘浩瀚的深空观测季，南半球则迎来耀目的绚烂流星。专家称，北半球的春季，流星雨进入“低谷”,而南半球怡恰相反，矩尺座γ流星雨将在本月迎来极大。

胡方浩介绍，矩尺座γ流星雨的活跃期几乎涵盖了整个3月，极大在3月中旬到来，该流星雨的位置更适合在南半球观测。在其活跃期间，辐射点在午夜前后才会升起，因此是一个在后半夜才能观测的流星雨。

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