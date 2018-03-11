北京今年拟投入超人民币50亿元支援西藏、新疆等多地

北京今年计划向西藏、新疆、青海等多个受援地投入财政援助资金50.44亿元（人民币，下同，10.49亿新元），并确保援助资金80%以上投向扶贫脱贫项目、新增资金全部投向脱贫攻坚。

据中新社报道，北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室昨天（10日）透露上述消息。

目前，北京市支援合作工作包括对口支援、对口帮扶、对口协作、对口合作和区域合作，支援帮扶协作地区涵盖内地七个省区共89个县级地区，对口合作及区域合作地区包括13个省市。

北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室主任马新明指出，北京市对口支援地区多处于集中连片特殊困难地区和实施特殊政策区域，多属于“老、少、边、穷”地区。特别是新疆和田、西藏拉萨、青海玉树等，属于国家确定的重点深度贫困地区，是扶贫工作的坚中之坚，脱贫任务艰巨。

他表示，北京今年将聚焦精准扶贫和区域合作，全年计划投入财政援助资金50.44亿元，确保援助资金80%以上投向扶贫脱贫项目、新增资金全部投向脱贫攻坚，并优先保障贫困人口直接受益的帮扶项目。

在促进产业扶贫方面，北京将培育一批能够带动贫困民众增收的特色合作组织和龙头企业，鼓励在京企业到受援地投资；举办支援合作地区特色产品展销会，在社区便民服务中心设立支援合作地区特色产品展销专区；探索电商扶贫新模式。

北京还致力于推动贫困民众稳定就业，支持有条件的受援地富余劳动力外出创业就业。

马新明称，北京将加强与受援地劳务供需对接合作，定期交换劳动力供求岗位和就业信息，并组织就业培训和职业指导。

他指出，北京将加大教育扶贫、医疗扶贫、人才智力扶贫，适度增加教育、卫生、科技、文化等专业技术人才援助比例；将推进扶贫产业双创中心、文化交流中心、教育培训中心、高原适应康复中心等建设。

据悉，去年北京向西藏、新疆、青海等地投入财政援助资金超过56.8亿元，实施援助项目877个，助推46.65万人脱贫。

同时，在资金总盘子外，向受援地区捐助资金物资折合人民币共计8165万元，主要用于实施各类产业、基本公共服务等扶贫项目，贫困地区农牧民的生产生活条件明显改善。

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