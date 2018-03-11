中俄原油管道截至2月底累计输油总量已达1万1495万吨

黑龙江出入境检验检疫局今天（11日）对外发布消息称，2018年2月，中俄原油管道累计检验监管俄罗斯进口原油207万吨。该管道启用至今累计输油总量已达1万1495万吨。

据中新社报道，俄罗斯是中国原油进口的重要来源地。长期以来，中俄之间的原油贸易主要通过铁路运输，存在风险大、运费高的劣势。

2011年，全长近千公里的中俄原油管道正式投产输油，开启中俄之间通过管道输送原油的历史。管道起自俄远东原油管道斯科沃罗季诺分输站，穿越中俄边境，途经中国黑龙江省和内蒙古自治区，止于黑龙江省大庆市。

黑龙江出入境检验检疫局工作人员李国军表示：“近年来，由于中国东北地区的几大油田纷纷进入开采寿命的中后期，采油成本明显上升，原油产量逐年递减。2018年1月，中俄原油管道二线工程正式投入商业运营，继续扩大引进俄罗斯原油，及时填补该地区的石油资源供应缺口，有效完成对东北地区二十多家炼油厂的资源供应。”

李国军指出，中国的能源安全至此得到了进一步的保障，中国进口能源的四大通道建设已基本成型。

李国军说：“截至2018年2月28日，中俄原油管道累计检验监管俄罗斯进口原油1万1495万吨。”

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