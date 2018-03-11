钟山回应对外投资下降：“降虚火”“挤水分”

针对中国对外投资下降引发外界关注，中国商务部部长钟山今天（11日）在北京回应说，中方通过“降虚火”“挤水分”，使得企业对外投资更加稳健、更趋理性。

据中新社报道，钟山今天在十三届全国人大一次会议记者会上，作出上述表示。他说，去年中国对外投资出现了下降，这主要是非理性对外投资得到了有效遏制。

钟山表示，总的来看，中国对外投资是好的，与现阶段中国发展水平和发展要求相适应，符合经济发展规律，也受到了东道国普遍欢迎。

钟山归纳了中国对外投资的三方面特点。一是对外投资规模不断扩大。2017年中国对外直接投资1246亿美元（1640.73亿新元），位居世界前列。

二是对外投资结构不断优化。从投资领域看，从劳动密集型产业为主，转为与技术资本密集型产业并重；从投资主体看，从中小企业为主，转为与大企业并重；从投资区域看，从发展中国家为主，转为与发达国家并重。

三是对东道国贡献不断增强。中国投资推动了东道国工业化进程，增加了东道国财政收入，促进了东道国经济发展和民生改善。2017年，中资企业上缴东道国税费超过300亿美元，为当地创造就业岗位135万个。

钟山表示，下一步，中国将以“一带一路”建设为重点，打造合作平台、深化产能合作、壮大投资主体、规范经营行为。积极鼓励有实力、信誉好的企业开拓国际市场。同时，也要求中国对外投资企业遵守东道国的法律法规，履行社会责任。

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