中国去年完成造林736.2万公顷

全国绿化委员会办公室今天（11日）发布的公报显示，中国国土绿化事业取得了新成绩，2017年全国共完成造林736.2万公顷，森林抚育830.2万公顷。

新华社报道，上述《2017年中国国土绿化状况公报》称，2017年，中国各地开展了各类主题突出、形式多样、内容丰富的义务植树活动。国土绿化行动大规模推进，各地组织开展了一系列绿化宣传，深入广泛发动，形成全社会参与国土绿化的浓厚氛围。

同时，林业生态工程稳步实施。中国全国国有天然林均纳入了天然林保护范围，对天保工程外有天然林资源分布的16个省区市的、部分集体和个人所有商品林实行停奖政策，基本实现天然林保护政策全覆盖。

此外，京津风沙源治理工程完成造林18.5万公顷、工程固沙0.7万公顷。重点推广了“两行一带”“草方格固沙”“封造结合”等治理模式，成效显著。

2017年，中国乡村绿化建设步伐也加快，各地采取多种措施，加大乡村绿化力度，乡村绿化覆盖率进一步提高，绿化水平不断提升，改善了农村地区人居环境。

防沙治沙也稳步推进，中国全国共完成沙化土地治理面积221.3万公顷。森林质量精准提升向纵深发展，林木种苗、竹藤花卉与森林公园建设持续向好，森林、草原资源保护全面加强。

免费阅读30天