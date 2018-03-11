商务部：中国人年境外购物约2000亿美元 将推三举措扩大消费

中国商务部部长钟山今天（11日）在北京表示，据初步估算，现在中国居民一年境外购物大约2000亿美元（2633.6亿新元）。接下来，要进一步创新流通、增加有效供给、扩大国内消费。

据中新社报道，十三届全国人大一次会议“推动形成全面开放新格局 推动商务事业高质量发展”记者会今天在北京举行。钟山在会上作出上述表示。

钟山介绍，当前中国已成消费大国，消费规模稳居全球第二位，消费连续四年成为经济增长的第一拉动力。中国经济增长已由主要依靠投资、出口拉动转向依靠消费投资出口协同拉动。

钟山坦言，中国消费发展还有短板、弱项，“表现之一就是商品和服务供给难以满足消费升级需要”。

他说，初步估算，现在中国居民一年去境外购物大约2000亿美元，购物清单当中，既有高档商品也有日用消费品。境外购物反映出国内优质商品供应不足，而且价格偏高。

钟山说，接下来，商务部要创新流通、扩大消费、增加有效供给，重点做好三件事。

一是搭建平台、促进消费。钟山表示，要在城市改造提升一批高品位步行街，提高消费品质，提高城市品位。优化便利店、菜市场等社区商业网点布局，打造15分钟便民生活服务圈，丰富“菜篮子”供应。在乡村，要加快建设一批特色商贸小镇和生活服务中心，大力发展电子商务，推动线上线下融合。

他说：“总的来说，要让城乡居民有更丰富的选择、更便利的服务、更舒适的体验”。

二是扩大开放、促进消费。钟山表示，中国将大幅度放宽市场准入，下调汽车、部分日用消费品等进口关税，扩大电信、医疗、教育、养老等服务业开放，丰富国内市场供应，降低消费成本。

三是改善环境、促进消费。钟山说，要不断改善城乡消费环境，开展互联网领域和农村市场的集中整治，建设重要农产品追溯体系，让老百姓消费得放心、开心，有获得感、安全感。

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