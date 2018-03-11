刘利民：中国0到16岁留守儿童有902万

全国政协委员、教育部原副部长刘利民在3月10日的全国政协会议记者会上回答问题时表示，留守儿童、随迁子女等缺乏关爱、缺乏亲情，面临辍学、失学等一系列问题，政府要大力解决。

根据澎湃新闻报道，刘利民指出，进城务工人员子女群体目前1400万人，其中80%在公办校学习。这1400万学生到了城市里也能享受到“两免一补”的政策，实现生均定额经费可携带。

留守儿童问题一直牵动社会关心，0岁到16岁的留守儿童，根据教育部、公安部、民政部的统计有902万，其中588万在义务教育学校学习，其中五分之一在技术学校学习。

“他们最大的问题不是生活没有来源，他们最大的问题是缺乏亲情、缺乏关爱。”

他表示，党中央、国务院高度关注这些孩子的学习和生活，目前由民政部牵头，20多个部委参加形成一个联席会议制度，旨在帮助这些孩子生活好、学习好。

政府方面来说，要采取兜底政策，落实到县、乡、镇，让每个孩子都接到救助，有学上。

他指出，2011年全面普及九年义务教育以后，现在小学的净入学率是99.9%，初中毛入学率是104%，巩固率是93.6%。学校要加强对这些孩子的关爱，建立一个实名登记制度，使得他们一个不能少地进到学校来学习。

“有失学和辍学现象的，我们要劝他回校学习。最近有一些省市做得非常好，把这些孩子从社会上劝回来学习，有一些劝到了职业学校学习，这个非常好。”

家长方面，刘利民希望家长履行自己的监护人作用，尽量多关心、陪伴孩子的成长，并尽量带着孩子打工，由政府提供服务。

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