中国航空工业集团有限公司做题那（11日）在北京披露，2018年11月6日至11日在珠海举行的珠海航展上，中国航空工业将携带一系列“明星机型”亮相，以静展和飞行表演等形式进行展示。

中新社引述中国航空工业新闻发言人周国强说，根据参展计划，本届航展（第12届中国航空航天博览会）中国航空工业将力推两型四代机联合登场，备受全球关注的“20系列”高端航空装备有望集体公开亮相。部分军贸明星装备也将悉数登场，全面展示中国航空工业自主研制先进航空装备的实力，彰显迈向新时代航空强国的强劲实力。

同时，将以航空武器装备系列化发展为主线，以战斗机、直升机、教练机、无人机、运输机、特种飞机、机载武器及系统等主要航空武器平台系列为主体，全面展示制空、打击、预警、信息、投送等要素高度融合的空中作战体系，彰显中国航空装备“从三代到四代、从有人到无人、从空军到陆海空”的跨越。

此外，除促进和配合中国空军，以及巴基斯坦空军所组织的飞行表演外，还计划组织系列运输机、直升机、通用飞机进行飞行表演。

周国强指出，本届航展，中国航空工业将以支线客机系列、民用直升机系列、通用飞机系列等主机产品及机载航电、机电重点产品和项目为代表，集中展现推进军民融合，加快技术创新等方面的新成果。

同时，将展示构建“互联互通”、推进海外设施建设和国际产能合作的代表性项目，集中展现中国航空工业在积极响应“一带一路”倡议、架设“空中丝路”方面取得的突出成果。

据透露，本届航展，中国航空工业将计划组织系列主题活动，邀请航空系统的总设计师、试飞员、技术专家、劳动模范和大国工匠，在现场讲述自己与飞机的故事。

此外，也将设立文化引领展区，展示航空报国精神、大国工匠精神；将继续设立航空科普分展区，通过互动影片播放、模拟飞行体验等形式，向公众传播航空文化。

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