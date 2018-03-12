中新天津生态城今年拟人民币1500万元海内外揽才

中新天津生态城管委会昨天（11日）透露，今年生态城将拿出1500万元（人民币，下同，311.81万新元）人才专项资金，面向海内外广揽一批领军人才、经营管理人才和专业技术人才。

据中新社报道，对引进人才按照层次则给予5万元至200万元的购房补贴、每月800元至1万元（连续两年）的工作津贴、未就业配偶每月2000元的生活补贴等待遇。

中新天津生态城由中国和新加坡两国政府合作共建，是中国首个绿色发展综合示范区所在地，今年已开发建设10年。

据报道，10年来，生态城的人才吸引力正在逐渐增强，人才规模不断扩大，人才已经成为推动生态城创新发展的重要力量和宝贵财富。截至2017年底，生态城大专以上学历人才达1.7万余人。

为吸引更多高层次人才到生态城就业、创业，通过人才带动区域更好地融入科技发展和产业变革之中，生态城设立了“中新天津生态城人才发展专项资金”。

自2013年起，生态城人才发展专项资金投入逐年增长，截至目前已累计拨付1200万余元人才发展专项资金。2017年，生态城人才专项资金资助26人次共计614.2万元。

近日，作为生态城的创业领军人才，丹娜（天津）生物科技有限公司董事长周泽奇获得了150万元的购房补贴，是生态城获得最高额购房补贴的“第一人”。

生态城还为来自区内各企业的创业领军人才和企业兑现了“真金白银”的购房补贴、生活补贴、租房补贴以及科研经费资助。

中新天津生态城管委会主任单泽峰介绍，根据计划，生态城今年将引才范围将进一步扩大至七个层次，既包括顶尖人才、国家级人才等高层次人才，也包括硕士、本科毕业生等紧缺急需人才。

在扩大引才范围的基础上，生态城针对人才需求，进一步拓宽优惠内容，除购房补贴、工作津贴、人才落户等“常规动作”外，还将在配偶就业、子女教育、医疗保健等探索创新制度。

单泽峰表示，生态城在充分用好“中新合作”这块招牌的基础上，将不断加大资金投入和政策创新，充分结合主导产业发展需要，确保重点人才工程实施和重大平台建设。

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