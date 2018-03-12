港媒：胡杏儿姐夫郑泳舜是建制派“福将” 选战中已四度击败泛民

香港立法会补选爆出“意外”结果，选前被看高一线的泛民代表姚松炎“大热倒灶”，代表民建联披甲上阵的郑泳舜以些微多数选票胜选，成为香港回归后首次有建制派在“单挑”之中击败泛民。

网媒“香港01”今天（12日）报道指出，此次平地一声雷的郑泳舜，外界对他的印象不算太深刻，大多认为他是个在竞选活动中“揽下爸爸”的“富二代”、又或知道他是艺人胡杏儿的姐夫。但其实郑泳舜更是建制派的福将，从政以来已经四度在选战中击败泛民。

据报道，民建联议员蒋丽芸在今年1月的造势大会之上，向郑泳舜“教路”，着他要“揽下爸爸”。不过，该段“温馨提示”意外地原汁原味直播出街，成为一时热门话题。也是这一幕，让不少人认为郑泳舜就是个靠父干的“富二代”。

报道指出，郑泳舜的家境相当富裕，其父亲郑锦钟是一名商人，创立上市公司伟仕控股；此外，也是一名活跃于港、澳两地赛马会的马主。

郑锦钟也曾担任多项公职，包括保良局主席、中央政策组非全职顾问等、安徽省和汕头市政协，更在2014年由时任特首梁振英颁发铜紫荆星章。

郑泳舜不但有个“富爸爸”，更偶尔在娱乐版出现，因为他的妻子胡可儿，正是前无线艺人胡杏儿的姐姐。

不过，郑泳舜多番强调他并非“富二代”。他自称在纽西兰奥克兰大学毕业后，于2003年回到香港，但却碰上沙斯疫情，首份工作在广告公司上班，月薪只有8500元（港元，1425.26新元），之后转工至商场担任租务及管理工作。

郑泳舜早前受访时也指出，就算以自己两夫妇的收入，至今也买不起楼。

另一方面，对于郑泳舜到底凭什么击败具全港知名度的姚松炎，“香港01”指出，其实郑泳舜在2005年从政以来，可谓民建联的“福将”，四度在选举中胜出。姚松炎已不是第一个栽在他手上的泛民候选人。

2005年，郑泳舜开始进行地区工作，翌年加入民建联，多年来一直以深水埗为根据地。在2007年的区议会选举之中，郑泳舜首度为民建联披甲，出战南昌北选区，挑战盘据该区的神州青年服务社成员梁汉华，以及民协的梁欐。最终两名泛民候选人“鹬蚌相争”，郑泳舜“渔人得利”，以仅约37%的得票胜出。

在2011年的区议会选举，民协的梁欐卷土重来，由于当时民协支持政府的政改方案，人民力量派出卢蔚然狙击民协。不过，这次民协和人民力量的得票加起来，也不及竞选连任的郑泳舜，足见郑泳舜已在该区成功扎根。

到了2015年的区议会选举，深水埗“地头蛇”民协未再派人挑战。人民力量则派出“旺角鸠呜团”的成员陈永辉挑战郑泳舜，但最终铩羽而归。

由于郑泳舜在深水埗颇具实力、地区工作扎实，因此成为民建联重点培养的新生代，在2008年的立法会选举之中，排在九龙西李慧琼名单的第四名。而在2012年的立法会选举之中，则在九龙西蒋丽芸名单中，排名第三。

虽然两度参选立法会的郑泳舜，在比例代表制之下注定“陪跑”，不过他却因此累积了丰富的立法会选战经验。

去年，他终于在党内遴选中，击败油尖旺区议会主席兼叶国忠之子叶傲冬，代表民建联挂帅出战九龙西。

即使社交媒体上有不少人取笑郑泳舜靠父干、是富二代，认为他的选情较姚松炎看低一线，但在此次选战中，郑泳舜在过去十多年来的地区工作成果、在社区累积的民望，以及建制派的组织票效应，多个有利因素让他击败空降九龙西、缺乏地区桩脚支援的姚松炎。此外，更创下回归后首次有建制派候选人“单挑”成功击败泛民的纪录。

另一方面，除了此次补选外，九龙西选区尚有刘小丽被“DQ”（取消资格）后的一个地区直选议席悬空，最快有望在今年内再进行补选。

“香港01”指出，郑泳舜的胜出，相信将让泛民主派要重新思考如何部署。

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