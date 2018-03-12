中国造大型两栖飞机鲲龙AG600今年下半年水上首飞

中国航空工业集团有限公司新闻发言人周国强日前在北京披露，中国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机鲲龙AG600，将于今年下半年进行水上首飞，研制工作将迎来又一重大里程碑。

《科技日报》等中国媒体今天（12日）引述周国强说，今年是AG600飞机研制的关键年，今年1月24日，AG600飞机进行了2018年第一次飞行，这是自2017年12月24日首飞以来的第二次试飞，与首飞间隔仅一个月。

此外，AG600飞机1月26日又进行了第三次试飞。2018年的两次飞行主要对飞机性能进行摸底验证试飞，飞机各系统功能正常，并完成了预定试飞科目，表明飞机已正式转入陆上科研调整试飞阶段。

周国强介绍说，AG600飞机后续将在珠海本场完成陆上调整试飞，然后转场湖北荆门，开展水上试飞前的系列准备工作。

水上首飞前，还将通过水密特性试验、水面低速、中速、高速滑行等试验，完成对飞机机体水密情况检查，对飞机在水面的横向与纵向稳定性、快速性、操纵性和喷溅特性等进行验证。

另据《湖北日报》今天报道，试飞地点在荆门漳河水库，荆门方面目前已具备基本的跑道条件。

作为国家航空工业重大工程研制项目的AG600飞机，2009年6月经中国国家层面正式批覆立项；2012年攻克关键技术，完成初步设计；2014年完成详细设计、全面转入试制；2015年机体大部件陆续交付和部件总装。

该飞机2016年7月23日正式完成总装下线，随后全面进入联调联试阶段；2017年在完成试飞调试、陆上首飞前准备工作后，于12月24日在广东珠海成功完成陆上首飞。

中国新闻网此前报道引述周国强表示，AG600飞机的研制对中国民机产业的发展具有里程碑意义。通过项目的研制和应用，对提升国产民机产品供给能力和水平，促进中国应急救援航空装备体系建设的跨越式发展，助推“一带一路”倡议、国民经济发展、海洋强国建设都具有重大意义。

免费阅读30天