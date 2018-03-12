台警看守蔡英文父亲墓园 内政部长：警察绝非墓园管理员

台湾新北市新店警分局侦查队从本月开始，每天编排勤务在总统蔡英文父亲墓园站岗看守，也派警力在路口拦查可疑车辆，传出基层警力有怨言。内政部长叶俊荣今天（12日）向基层警察喊话，称大家都是为公共利益执行勤务，绝对不是墓园管理员，不能接受这样的说法。警政署署长陈家钦也说，这样的勤务是普遍性，没有针对性。

据联合新闻网报道，今年“二二八”发生“台独”人士到桃园慈湖的蒋中正陵寝，以红漆泼洒灵柩与遗像。据了解，为避免报复事件发生，新店警分局侦查队从3月1日起，每日编排勤务，从上午9时到晚上7时，每班二到四人，在蔡英文父亲蔡洁生墓园站岗看守。此外外，派出所也派警力在路口，以酒测为名义拦查可疑车辆，基层有怨言。

据报道，亲民党立委陈怡洁今天质询时表示，基层员警传出不满声音，觉得沦为墓园管理员，并质疑说，私人墓园难道不能请保全吗？现在私人墓园有警察驻守，一般民众哪能有这样的待遇？

陈怡洁称，这样的做法只会让人民觉得蔡英文公器私用，未来是不是有情资才去驻守比较好。

对此，叶俊荣表示，警察绝对不是墓园管理员，警察机关执行的勤务，都是合乎公共利益。在公共秩序的基础下，无论是警力派遣还是警务编制，都要合乎原则。

他强调，新店警分局的调度，是警察机关判断有必要所采取的措施。

陈家钦则表示，绝对没有公器私用；自从慈湖陵寝被泼漆，就感受到社会会有不同意见和理念的对立行为，所以这样的调度是普遍性的，不是特定；就像立法院有情资显示会有陈抗，就有警力部署，这也不是针对性行为。

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