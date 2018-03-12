谭耀宗：姚松炎被选民二度取消资格 中联办祝贺建制取两席

港区全国人大代表、民建联前主席谭耀宗认为，民主派姚松炎在九龙西立法会补选被民建联郑泳舜击败，证明他“反DQ”（反对被取消资格）的口号无用，选民不认同，并形容姚松炎是被选民二度取消资格。

据明报新闻网报道，此次立法会补选中，建制派取得九龙西和建测规园界的议席，谭耀宗透露中联办主任王志民今早（12日）参与港区人大代表团会议时，有表示祝贺。

正在北京出席全国人大会议的谭耀宗指出，建制派2016年立法会选举在九龙西区落后，此次胜出不容易。

他盛赞郑泳舜“从内到外都是合适、优秀人选”，而民建联的支持票稳定，反而代表泛民的姚松炎则流失三分一、最少5万票。

谭耀宗也指出，过去单议席单票制建制派难胜出，但此次有突破，认为泛民建制“黄金六四比定律”已变化。他指出，胜出要长期工作，扩大票源，是综合工程。

谭耀宗认为，结果反映香港市民希望议会理性务实，泛民长期在议会拉布不得人心。他冀此次补选后建立正能量、实事求是，议会不再拉布。

对于民建联邓家彪和新民党陈家珮，分别在新界东和港岛区补选落败，谭耀宗表示，泛民与建制在新东力量悬殊，但邓家彪得票无减反增2000多票。反观主要对手新民主同盟范国威得票，较公民党杨岳桥2016年参加新界东补选时少。

被问到区诺轩在港岛区胜出，是否与“DQ”议题有关，谭耀宗认为与之无关，因为建制的力量在港岛区一向较弱。

至于泛民失去分组点票否决权，谭耀宗强调，建制派在议会理性做事，不认为建制派会因该结果乘机做什么。此外，他也对立法会通过高铁“一地两检”有信心。

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