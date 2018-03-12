消费税、契税等六部税法列入今年全国人大立法工作建议

中国国人大财经委副主任委员乌日图今天（12日）在北京表示，现在中国实行的18个税种中，六个已经实现法定。在今年的立法工作计划的建议中已将耕地占用税、资源税、消费税、契税等六部税法列入。

据中新社报道，十三届全国人大一次会议记者会今天在北京举行。乌日图介绍在经济领域立法工作时，作上述表示。

乌日图说，在十二届全国人大五年立法规划中，由财经委负责起草和审议的法律共33件，占整个立法项目的三分之一。在过去五年里，有17件法律经过了审议并已经颁布实施。

他指出，电子商务法和证券法，已经过了常委会二审，还剩14部法律正在抓紧起草中。十二届全国人大常委会也已经建议，把这些法律的大部分转入到十三届立法规划中。

针对备受关注的税收法定问题，乌日图介绍，现在中国实行的18个税种中，有六个已经实现法定，包括在过去五年里十二届全国人大制定的环境保护税法、烟叶税法、船舶吨税法，修改的企业所得税法。目前还有12个税种依然是以国务院的条例，或者暂行条例的形式来规范，需要上升为法律。

乌日图指出，在今年立法工作计划的建议中，已将耕地占用税、资源税、消费税、契税等六部税法列入了今年的立法计划。

他说：“我们将督促有关部门加快立法进程，确保如期完成税收法定的任务。”

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