台北新北共推交通定期票 30日内无限次搭乘捷运公车

台北市与新北市政府今天（12日）共同召开记者会宣布，自4月16日起推出定期票，30日内可无限次搭乘捷运、双北公交车，以及YouBike前30分钟免费，定价1280元（新台币，57.51新元）。

据中通社报道，双北市政府协调公车业者、捷运公司及YouBike公司，整合票证系统，推出定期交通票服务。定期票有效时间为30日，期间可不限次数搭乘台北捷运、台北市联营公车及新北市市区公车，并享双北市境内使用YouBike前30分钟免费优惠。

据报道，台北市长柯文哲、新北市长朱立伦当天共同搭乘捷运，来到台北大安森林公园站，宣布交通定期票将于4月16日发行，价格为1280元。

朱立伦致词时表示，目前双北市平均约有200万人次搭乘捷运、210万人次搭乘公车，盼推出定期票后，使用大众运输的人数能增加，也对减少空气污染有帮助。

柯文哲则说，近年来台北市车辆不断增加，但道路没增加，台北市交通状况没有恶化实属不易。要解决交通问题，还是要鼓励民众多搭乘大众运输。

台北市交通局长陈学台指出，双北为共同生活圈，盼借由交通定期票推出，可减轻民众负担，鼓励既有大众运输族群能持续使用，同时吸引汽车与机车族转乘大众运输工具。

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